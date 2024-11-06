В Омском музее им. Врубеля проходит выставка об истории русского казачества

В Омском музее изобразительных искусств им. Врубеля проходит выставка, посвященная казачьей культуре.



В экспозицию вошли более 100 произведений искусства XVIII–XX веков из собрания Русского музея, сообщает Министерство культуры России в Telegram.



В экспозиции представлены живописные, графические, скульптурные работы, рассказывающие о патриотизме казаков, их героизме в ключевых сражениях отечественной истории. В число представленных работ также вошли серии этюдов и портретов кисти Репина, Сурикова.



Кроме того, на выставке представлена коллекционная продукция российских фарфоровых заводов с изображениями казаков, а также работы мастеров лаковой миниатюры, созданные в советское время.









Фото: t.me/mincultrussia