МХАТ им. Горького привезет в Челябинск комедию «Пигмалион»

06.11.2024
Художественный театр — МХАТ им. М. Горького представит в Челябинске комедию «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу.
Показ пройдет в рамках программы «Большие гастроли», рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
«Впервые за последние годы Художественный театр — МХАТ им. М. Горького привозит в Челябинск спектакль по пьесе знаменитого Бернарда Шоу „Пигмалион“. В Челябинске спектакль пройдет 4 и 5 декабря на Большой сцене Театра драмы имени Наума Орлова», — приводит
слова министра ТАСС.
Пьеса, по которой создан спектакль, написана в 1912 году и с тех пор является одной из самых популярных в мировой литературе. В основу пьесы лег романтический сюжет, он подается в сочетании с юмором и тонкой иронией автора над светскими условностями.
Программа «Большие гастроли» реализуется с 2014 года. В рамках программы зрителей знакомят с лучшими постановками российских театров, а также с концертными программами выдающихся отечественных коллективов.
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"