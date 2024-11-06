В Красноярске представили спектакль по рассказам участников СВО

В Красноярском крае поставили спектакль по рассказам участников специальной военной операции (СВО).



Постановку создали в Минусинском драматическом театре, рассказал министр культуры региона Аркадий Зинов в Telegram.



Сообщается, что режиссер Владимир Кадоло создал композицию по рассказам и размышлениям пяти жителей Минусинска, вернувшихся из зоны СВО, а также служащих.



«Среди них — демобилизованный боец ЧВК „Вагнер“, находящийся в Минусинске на лечении солдат с ранением, контрактник отряда „Ахмат“, доброволец и военный врач. Спектакль создан в рамках социально-творческого заказа министерства культуры Красноярского края», — написал Зинов.



Первыми зрителями спектакля стали гости из фонда «Защитники Отечества». В их числе представители семей участников СВО, сами бойцы. В театре рассказали, что первый показ спектакля был благотворительным.





Фото: Pixabay.com