Театр им. Сац представит премьеру оперы Денисова по пьесе Пикассо

В Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н.И. Сац пройдет премьера оперы Эдисона Денисова «Четыре девушки».



Показы постановки по пьесе Пабло Пикассо пройдут 6 и 7 ноября на Малой сцене, сообщили в театре.



Создатели отметили, что появление в афише редкой оперы Денисова не случайно, а является логичным продолжением сразу нескольких линий работы в развитии театра.



Одной из них является интерес к современной музыке, партитурам и поиск нового языка общения с современным зрителем.



«А другая — это всходы тех зерен, которые мы сеем в проекте „RE-Конструкция“, где мы открываем для себя и для наших зрителей и слушателей редкие, забытые или ранее не исполнявшиеся партитуры», — рассказал художественный руководитель театра Георгий Исаакян.









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