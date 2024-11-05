В Софии откроется выставка Бахрушинского музея о Станиславском

5 ноября в Софии стартует выставка, посвященная жизни и творчеству Константина Станиславского, основателя знаменитой системы актерской игры. Проект реализуют при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках договоренности с Россотрудничеством и с участием Российского культурно-информационного центра.





Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова отметила, что музей хранит ценные экспонаты, связанные с историей Малого театра, а также уникальные фотографии известных личностей, таких как Станиславский, Немирович-Данченко, Москвин, Книппер-Чехова, Качалов и Михаил Чехов. Она выразила гордость за возможность представить это наследие международной общественности.





Выставка «Станиславский: в поисках «Синей птицы»» будет доступна для посетителей в Российском культурно-информационном центре с 5 ноября до 8 декабря 2024 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея