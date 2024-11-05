Актер Корешков дебютирует как режиссер в Екатеринбурге

Актер Егор Корешков приступает к созданию своего первого короткометражного фильма под названием «Яма» в Екатеринбурге. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Свердловской киностудии, которая возьмет на себя производство картины.





Корешков приобрел популярность благодаря ролям в таких фильмах, как «Горько!» и «Отель Элеон». В центре сюжета «Ямы» — пожилой трубач Олег, который застрял в однообразной жизни оркестровой ямы и сталкивается с собственными неудачами. Внезапно его мир начинает рушиться, когда дирекция решает отправить его на пенсию.





Как отмечается в сообщении, этот проект станет дебютом Корешкова в качестве режиссера и сценариста. Ранее он уже сотрудничал со Свердловской киностудией в качестве актера, участвуя в криминальной трагикомедии «Сломя голову» и драме «Сын мой». Кроме того, он курировал актерскую лабораторию на III Фестивале дебютных фильмов «Одна шестая».





Съемки фильма запланированы до середины ноября, а завершение работы над картиной ожидается в 2025 году. Корешков подчеркнул, что история «Ямы» возникла в Екатеринбурге, его родном городе, что и стало причиной выбора локаций для съемок на Урале. Он также добавил, что его родители окончили консерваторию, и с детства он проводил много времени среди классических музыкантов.





Среди локаций для съемок будут использованы Театр музыкальной комедии, Свердловская киностудия и другие объекты. Главную роль трубача исполнит актер Театра драмы Борис Горнштейн, а также в проекте примут участие актеры из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.









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