Стартовала регистрация на финал «Культурного марафона»

05.11.2024
Запущен процесс регистрации на финал «Культурного марафона», который стал важным проектом, посвященным культуре и технологиям. Организаторами выступили Министерство культуры России, Министерство просвещения РФ и компания «Яндекс».
Все желающие могут пройти
тематический тест до 8 декабря, который подведет итоги предыдущих этапов марафона. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.
Тест включает три варианта, адаптированных для разных возрастных групп: младшей (7–10 лет), средней (11–14 лет) и старшей (от 15 лет). Вопросы охватывают тему этого года — «Русские классики через призму технологий».
Итоги «Культурного марафона» объявят в декабре.
Фото: Pixabay.com