Путин призвал к улучшению качества детской литературы

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности качественного издания детских книг. Он сделал это заявление на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, подчеркнув, что воспитание и освоение языка начинается в детском возрасте.





Путин отметил, что познание языка и развитие культуры речи формируются с дошкольного возраста: дома, в семье. Он подчеркнул значимость детской книги в этом процессе и предложил совместно подумать о том, как помочь родителям и бабушкам с дедушками создать домашние библиотеки, наполненные доброй и качественно изданной литературой для детей.





Глава государства также указал на неоценимую роль детской книги в полноценном развитии личности. Он добавил, что уважение к книге и стремление приобщить ребенка к чтению с ранних лет являются важными традициями.









Фото: Kremlin.ru