На фестивале искусств в Петербурге покажут документальные фильмы о Востоке

В Санкт-Петербурге команда фестиваля Daira совместно с Международным фестивалем документального кино «Докер» анонсировала показ кинопрограммы «Ветер. Яблоки. Черный Дождь», посвященной культуре Востока. Бесплатные показы фильмов будут сопровождаться лекциями экспертов, сообщили в пресс-службе фестиваля.





В пресс-релизе уточнили, что программа включает лучшие документальные ленты из России и стран Ближнего и Дальнего Востока, отобранные из программы «Докера» 2024 года. Зрителям предложат к просмотру 11 фильмов, представляющих Россию, Турцию, Иран, Пакистан, Китай, Сирию, ОАЭ и Марокко. Показ состоится 16 и 17 ноября в Севкабеле. После каждого показа запланированы лекции-обсуждения с участием историков, антропологов и научных сотрудников.





Фестиваль Daira открылся в Санкт-Петербурге 18 октября 2024 года и продлится до 1 февраля 2025 года. Арт-директор фестиваля Ксения Диодорова сообщала ТАСС, что петербуржцев ожидает обширная программа, включающая кинопоказы, лекции, научную конференцию, музыкальные перформансы и выставочный проект с участием детей.





Диодорова рассказала о выставке, в которой представлены инсталляции из различных текстильных материалов. Она подчеркнула, что часть работ создана совместно с детьми. Каждую неделю команда встречалась с подростками из разных культур, проживающими в Петербурге, чтобы обсудить их взгляды на мир и город. Среди участников оказались дети-беженцы, дети трудовых мигрантов и представители семей, давно живущих в Санкт-Петербурге, пояснила Диодорова.









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