На Арбате открылась фотовыставка «Поэты Серебряного века о Москве»

Фото предоставлено Московской дирекцией массовых мероприятий

Выставка знакомит с 30 поэтами и 30 стихотворениями о Москве, сообщает Московская дирекция массовых мероприятий.Проект представляет не только отрывки стихотворений, но также архивные фотографии, сделанные в период с 1890 по 1937 год.«На фотовыставке также представлены портретные снимки самих поэтов. Подобный визуальный ряд позволит зрителям лучше погрузиться в атмосферу города и увидеть его глазами лириков XIX и XX веков», — сообщили организаторы.Фотовыставка будет работать до 30 ноября.