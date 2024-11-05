На Арбате открылась фотовыставка «Поэты Серебряного века о Москве»

05.11.2024

На Арбате открылась фотовыставка «Поэты Серебряного века о Москве»
В Москве на улице Арбат развернулась фотовыставка под открытым небом «Поэты Серебряного века о Москве».

Выставка знакомит с 30 поэтами и 30 стихотворениями о Москве, сообщает Московская дирекция массовых мероприятий.

Проект представляет не только отрывки стихотворений, но также архивные фотографии, сделанные в период с 1890 по 1937 год.

«На фотовыставке также представлены портретные снимки самих поэтов. Подобный визуальный ряд позволит зрителям лучше погрузиться в атмосферу города и увидеть его глазами лириков XIX и XX веков», — сообщили организаторы.

Фотовыставка будет работать до 30 ноября.

Фото предоставлено Московской дирекцией массовых мероприятий