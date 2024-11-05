Венсан Кассель и Джон Малкович снимутся в «Жертвоприношении» Ромена Гавраса

05.11.2024

Венсан Кассель и Джон Малкович снимутся в «Жертвоприношении» Ромена Гавраса
Актеры Венсан Кассель и Джон Малкович войдут в актерский состав картины «Жертвоприношение», основанной на истории Жанны Д`Арк.

Съемки картины режиссера Ромена Гавраса стартовали в Греции и продолжатся в Болгарии.

Картина, вдохновленная историей Жанны Д’Арк, расскажет историю Джоан. Героиней движет пророчество, которое слышит только она. Джоан выполняет миссию по спасению мира от апокалипсиса.

Известно также, что в актерский состав фильма вошла поп-певица Чарли Икс.

О дате релиза картины информации на данный момент нет.


Фото: Pixabay.com