Около 9 тысяч человек поучаствовали в «Ночи искусств» в Музее Победы

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» Музей Победы в Москве посетили около 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба учреждения.



«Музей Победы и его филиалы в праздничные выходные, 3 и 4 ноября, посетили почти 9 тысяч человек. В рамках Всероссийской акции „Ночь искусств“ в вечернее время вход в музей был свободным для всех желающих, а в День народного единства площадку бесплатно могли посетить гости в национальных костюмах», — говорится в сообщении учреждения.



В рамках акции Музей Победы и его филиалы провели свыше 30 культурных мероприятий. Гости музея побывали на литературных чтениях, мастер-классах по изобразительному искусству, актерскому мастерству, на концертах классической музыки и детского творчества, кинопоказах.



В программу также вошли экскурсия о культуре в годы Великой Отечественной войны, флешмоб национальных костюмов народов России.









Фото: пресс-служба Музея Победы