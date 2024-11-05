Свыше 160 объектов культурного наследия в Москве нуждаются в реставрации

05.11.2024
В Москве свыше 160 объектов культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии.
Об этом на молодежном форуме «Наследие» рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По словам Емельянова, из этого списка, как правило, выбирается объект, для которого ведется разработка проекта реставрации.
«В нашем любимом городе 166 объектов культурного наследия, находящихся в аварийном или неудовлетворительном техническом состоянии. И мы стараемся выбирать именно из них. То есть это объекты, что называется, „с острой головной болью“, они требуют работ. Мы убеждаем правообладателей поскорее эти работы начать или завершить проектирование», — приводит
ТАСС слова Емельянова.
Руководитель добавил, что в Москве реализуется масштабная реставрационная программа. За 14 лет ее реализации в столице было отреставрировано более 2 тысяч объектов культурного наследия, более 500 памятников находятся в работе.
Фото: Pixabay.com