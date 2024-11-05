Ольга Любимова обсудила с китайским коллегой развитие сотрудничества двух стран в сфере кино

Министр культуры России Ольга Любимова и глава Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь обсудили развитие сотрудничества России и Китая в сфере кинематографа.



Об этом глава Минкультуры сообщила в Telegram.



«Для нас чрезвычайно важно, что в рамках саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обратили отдельное внимание на развитие двустороннего взаимодействия в сфере кино. Это представляется особенно актуальным в рамках годов культуры России — Китая. Мы видим, как этот масштабный межгосударственный проект дает свои плоды», — заявила министр.



По словам Ольги Любимовой, Россия и Китай уже сейчас проводят ряд совместных мероприятий в этом направлении. Особое место в этом списке занимает Фестиваль национального кино.



«Огромный потенциал видим в развитии копродукции. Сейчас в совместном производстве находится исторический фильм „Красный шелк“. Россия и Китай могут работать вместе не только над художественными картинами, но также в области анимации, документального и научного кино», — говорится в сообщении главы ведомства.



По словам министра, на встрече были рассмотрены возможности «живого» диалога между кинопродюсерами двух стран.



«Готовы содействовать в знакомстве китайских кинодеятелей с живописными местами нашей страны. Со своей стороны, Ван Бинь пригласил российскую делегацию на Хайнаньский международный кинофестиваль в декабре этого года с возможностью посетить киностудии Китая», — сказала Ольга Любимова.



Другим направлением глава Минкультуры назвала российскую инициативу по учреждению Открытой Евразийской кинопремии и созданию Евразийской академии кинематографических искусств.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova