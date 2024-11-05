Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии

Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии (EFA).



Лидерами по числу номинаций на премию стала картина «Эмилия Перес» Жака Одиара и «Комната по соседству» Педро Альмодовара.



Согласно новым правилам, о которых объявили организаторы, картины из категорий «Лучший европейский документальный фильм» и «Лучший европейский анимационный художественный фильм» теперь могут также быть представлены в главной секции.



В число картин, номинированных на премию в категории «Лучший фильм», также вошли «Вермильо» Маура Дельперо, «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа, «Субстанция» Корали Фаржа, «В забвении» Алины Максименко и другие ленты.



Торжественная церемония вручения премии Европейской киноакадемии состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерне.









Фото: кадр из фильма "Эмилия Перес"