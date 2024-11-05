Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии

05.11.2024

Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии
Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии (EFA).

Лидерами по числу номинаций на премию стала картина «Эмилия Перес» Жака Одиара и «Комната по соседству» Педро Альмодовара.

Согласно новым правилам, о которых объявили организаторы, картины из категорий «Лучший европейский документальный фильм» и «Лучший европейский анимационный художественный фильм» теперь могут также быть представлены в главной секции.

В число картин, номинированных на премию в категории «Лучший фильм», также вошли «Вермильо» Маура Дельперо, «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа, «Субстанция» Корали Фаржа, «В забвении» Алины Максименко и другие ленты.

Торжественная церемония вручения премии Европейской киноакадемии состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерне.


Фото: кадр из фильма "Эмилия Перес"