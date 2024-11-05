В Московском метро открылась фотовыставка «Народы России»

В Московском метрополитене открылась фотовыставка «Народы России».



Выставка открылась на станции «Петровский парк», передает столичный департамент транспорта.



«Ко Дню народного единства мы открыли фотовыставку совместно с Русским географическим обществом. В экспозиции вы найдете снимки участников ежегодного конкурса „Самая красивая страна“», — говорится в сообщении.



Экспозиция, которую можно посетить до 20 ноября, посвящена культуре народов, традиционным костюмам и природе России.



«Московский метрополитен организует различные мероприятия к важным федеральным и городским праздникам. Ко Дню народного единства мы открыли выставку, которая рассказывает о народах России. С коллегами из Русского географического общества мы сотрудничаем не первый раз, в этом году уже провели три совместные выставки», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.





Фото: пресс-служба Московского метрополитена