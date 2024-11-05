«Художественный» представит серию премьер и ретроспектив к 115-летию кинотеатра

В кинотеатре «Художественный» пройдет серия премьер и ретроспектив, посвященных 115-летию учреждения.



Показы пройдут с 13 по 17 ноября, в программу войдут фильмы-участники главных международных фестивалей, а также новые работы российских авторов и классические фильмы разных периодов.



Откроет фестиваль показ картины «Птица» Андреа Арнольда. Мировая премьера ленты с Барри Кеоганом и Францем Роговским в главных ролях прошла на Каннском кинофестивале в 2024 году, лента была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».



В программу также войдет драматический триллер «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли. Лента взяла Гран-при фестиваля «Маяк». Зрители также увидят мелодраму «Эра» Вениамина Ильясова с Марианной Шульц в главной роли. Лента стала победителем первого фестиваля молодого кино «Новое движение».



«Художественный» также анонсировал компиляцию отреставрированных работ Ман Рэя «Возвращение к разуму» и мюзикл «Девушки из Рошфора» с Катрин Денев.