В Екатеринбурге пройдет премьера оперы Мусоргского «Борис Годунов»

05.11.2024

В Екатеринбурге пройдет премьера оперы Мусоргского «Борис Годунов»
В рамках юбилейного фестиваля, посвященного 90-летию Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, состоится премьера оперы «Борис Годунов».

По словам проректора по научной и проектной работе консерватории Галины Денисовой, юбилей будет состоять из трех крупных событий — премьеры оперы Мусоргского «Борис Годунов», мероприятий юбилейной недели с 8 по 15 ноября, а также Международной конференции «Научные чтения в Уральской консерватории», сообщает ТАСС.

Премьера оперы пройдет 2 и 9 декабря. По словам Денисовой, в рамках юбилейной недели состоятся концерты кафедр вуза. Конференция, которая пройдет с 9 по 11 декабря, будет посвящена актуальным проблемам музыкознания и исполнительства, а также творчеству Мусоргского.


Фото: Pixabay.com