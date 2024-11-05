Российская академия художеств представит выставку Сергея Цигаля к 75-летию художника

В Российской академии художеств пройдет выставка члена-корреспондента РАХ Сергея Цигаля, передает пресс-служба площадки.



Выставка, приуроченная к 75-летию автора, откроется 19 ноября. В экспозиции будут представлены более 70 графических листов, выполненных в технике офорта, шелкографии, аэрографии и смешанных техниках.



Организаторы отмечают, что в творчестве художника отразилась любовь к хрупкому миру живой природы. Главными героями его произведений являются дикие животные и домашние питомцы, большую часть из них художник изобразил во время путешествий по разным странам.



«Комментарий к хокку всегда длиннее собственно стихотворного текста. Как кратко описать работы Сергея Цигаля, в которых так выразительно факт эмпирический превращается в факт художественный? Как описать божьи твари, продолжающие жить в графике художника, как в природе? Каким образом они — в точнейшей и тончайшей пластике — существуют в движении? Трудно описать это, как невозможно прозой пересказать поэзию. Офорты художника хочется рассматривать еще и еще: там движение, там жизнь. Потому, что у Цигаля своя линия. В том смысле, что нет линий случайных, как их нет в природе», — поделился впечатлениями от работ Цигаля российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов.



Выставка будет работать до 8 декабря 2024 года.









Фото: пресс-служба РАХ