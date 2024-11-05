Участниками форума «Вера. Надежда. Любовь» в Суздале стали более 1,5 тысячи человек

В Суздале завершился XVI Форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Приветствуя участников форума, министр культуры России Ольга Любимова отметила, что проект направлен на укрепление семьи, возрождение и сохранение культуры, лучших традиций.



«...Вовлекает в творческий процесс все поколения, которые передают нравственные устои, знакомят молодежь с истоками и обычаями Родины», — рассказала Ольга Любимова.



Программа форума включала гала-концерт, творческие мастерские, мастер-классы, интерактивные игры, выставки прикладного творчества и ремесел, экскурсии по историческим местам и храмам Суздаля, песенные творческие мастерские, научно-практическую конференцию «Семья как основа сохранения и укрепления духовных и нравственных ценностей в многонациональной России».



Участниками мероприятий форума стали более 1,5 тысячи человек из более чем 30 регионов России и других стран.









Фото: Министерство культуры России