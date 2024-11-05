Стартовала регистрация на финал «Культурного марафона»

Министерство культуры России объявило о старте регистрации на финал «Культурного марафона» — ежегодного просветительского проекта для школьников, посвященного культуре и технологиям.



Все желающие до 8 декабря смогут пройти тематический тест от Яндекса, который подведет итог предыдущих этапов марафона.



«Культурный марафон» в этом году стартовал 6 июня. Его программа включала викторины, мастер-классы, творческие задания по литературе, музыке, изобразительному искусству.



«Министерство традиционно поддерживает проведение „Культурного марафона“, количество участников которого только растет — в последние годы это уже более миллиона школьников. В этот раз ребятам предстоит в интерактивной форме погрузиться в мир нашей высокой культуры: через викторины, видеолекции, специальные плейлисты они познакомятся с произведениями русских композиторов, писателей, поэтов и художников. Уверена, что это поспособствует желанию выйти из онлайна в офлайн: посетить музеи, библиотеки, театры и концертные залы. И в конечном итоге послужит формированию у молодежи художественного вкуса, кругозора в области культуры и искусства», — рассказала статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.



Итоги «Культурного марафона» будут подведены в декабре.







