Музей Победы подпишет соглашения с региональными министерствами культуры

Экспозиция, которую можно посетить до 20 ноября, посвящена культуре народов, традиционным костюмам и...
В программу войдут фильмы-участники главных международных фестивалей, а также новые работы российски...
Премьера пройдет в рамках юбилейного фестиваля, посвященного 90-летию Уральской государственной конс...
В театре отметили, что Мария Ринчинова была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальность...
В экспозиции будут представлены более 70 графических листов, выполненных в технике офорта, шелкограф...
Экспозиция, которую можно посетить до 20 ноября, посвящена культуре народов, традиционным костюмам и...
В программу войдут фильмы-участники главных международных фестивалей, а также новые работы российски...
Премьера пройдет в рамках юбилейного фестиваля, посвященного 90-летию Уральской государственной конс...
В театре отметили, что Мария Ринчинова была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальность...
В экспозиции будут представлены более 70 графических листов, выполненных в технике офорта, шелкограф...
Приветствуя участников форума, министр культуры России Ольга Любимова отметила, что проект направлен...
Программа «Культурного марафона» в этом году включает викторины, мастер-классы, творческие задания п...
Церемония подписания документов состоится в рамках реализации Международного проекта «Территория Поб...
В семи концертах фестиваля приняли участие 32 оперных солиста.
Мероприятие прошло в Московском художественном академическом театре им. М. Горького.
Фестиваль является предшественником крупного международного театрального фестиваля «Дальний Восток ...
Спектакль в постановке Леонида Лавровского будет идти с 6 по 9 ноября в Мариинском-2.
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем народного единства.
Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры России.
Это первое симфоническое сочинение, посвященное событиям, связанным с СВО.
В рамках акции москвичей и гостей города ждут концерты, экскурсии, поэтические чтения, выставки, муз...
В постановке задействованы национально-культурные объединения Норильска.
3 ноября певцу и композитору могло исполниться 75 лет.
К участию допускаются профессиональные художники и студенты творческих вузов и училищ России старше ...
В рамках акции военные и члены их семей смогут бесплатно посещать концерты и театральные постановки.
05.11.2024