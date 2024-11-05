Музей Победы подпишет соглашения с региональными министерствами культуры

Музей Победы подпишет соглашения о сотрудничестве с региональными министерствами культуры, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что соглашения будут подписаны 6 ноября с Управлением культуры и искусства Ульяновской области, министерством культуры Омской области, министерством культуры и архивного дела Сахалинской области и министерством культуры Самарской области.



Церемония подписания документов состоится в рамках реализации международного проекта «Территория Победы».



Основной целью сотрудничества в музее назвали совместную деятельность по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию граждан.









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