В Красноярске более 10 тысяч человек посетили концерты фестиваля искусств «Хворостовский»

В Красноярске концертом Симфонического оркестра Мариинского театра завершился фестиваль искусств «Хворостовский».



Выступление состоялось 2 ноября на сцене Красноярской филармонии, сообщают организаторы.



Отмечается, что в семи концертах фестиваля приняли участие 32 оперных солиста. События фестиваля посетили более 10 тысяч человек.



«Дима Хворостовский был таким талантом и баритоном, которые рождаются один-два раза в столетие. Он запомнился сотням, миллионам людей, которые не могут жить без музыки, без оперы. К фестивалю присоединились очень многие выдающиеся вокалисты и артисты. Например, я общался с Ильдаром Абдразаковым и знаю, что он открывал фестиваль и тоже старается приезжать каждый год. Мы, его друзья, будем продолжать делать то, что хотел бы делать здесь Дима Хворостовский. Мы должны думать о том, кто здесь, в Красноярске, в Сибири и в стране пойдет по его стопам. И в этом плане наши устремления, попытки сделать что-то значительное оправданы будут обязательно», — отметил маэстро Валерий Гергиев.



В рамках фестиваля, помимо концертной программы, состоялись творческие встречи, мастер-классы звезд мировой оперы. Специальным событием стала выставка «Театр. Живопись. Хворостовский» в Красноярском государственном художественном музее имени В.И. Сурикова.









Фото: Регина Лукашенко/Красноярская филармония