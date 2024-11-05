Ветераны СВО с семьями посетили концерт в Москве ко Дню народного единства

05.11.2024
В Москве ветераны СВО, а также члены их семей посетили торжественный концерт, посвященный Дню народного единства.
Мероприятие прошло в Московском художественном академическом театре им. М. Горького. Его также посетила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщает
ТАСС.
«Для нас стало доброй традицией приглашать ветеранов специальной военной операции вместе с семьями на различные мероприятия. Нам очень хочется, чтобы они воспользовались временем и побыли вместе, сидели, держа друг друга за руки, прижавшись плечом к плечу. Мне кажется, эти мероприятия являются в том числе вопросами их реабилитации», — приводит агентство слова Цивилевой.
На мероприятии выступили прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, хор Сретенского монастыря, артисты Центрального академического театра Российской Армии, заслуженные артисты России Денис Майданов, Анна Осипова и другие.
Фото: Pixabay.com