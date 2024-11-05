На Камчатке стартовал фестиваль любительских театров «Камчатка театральная»

В Камчатском крае стартовал фестиваль любительских театров «Камчатка театральная».



Фестиваль является предшественником крупного международного театрального фестиваля «Дальний Восток театральный». Он пройдет с 8 по 12 ноября.



По словам и.о. директора Камчатского центра народного творчества Инны Бобровой, впервые в Камчатском крае пройдут два крупных фестиваля.



«Это „Камчатка театральная“, в нем принимают участие наши театральные любительские коллективы — из Соболево, Вилючинска, елизовские коллективы, коллективы из Петропавловска-Камчатского. Впервые в этом году свою театральную труппу представляет краевая библиотека им. Крашенинникова, их спектакль мы и сможем увидеть в день открытия фестиваля — 5 ноября. Победитель краевого фестиваля примет участие в мероприятии „Дальний Восток театральный“ в селе Мильково; туда съедутся коллективы из Амурской, Иркутской области, Хабаровского, Приморского края, Ленинградской области и др.», — приводит агентство ТАСС слова Инны Бобровой.



Руководитель отметила, что в программу фестиваля войдут сказки, комедии, драмы, фантасмагории. Они будут показаны в нескольких городах, а также онлайн.





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