Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем народного единства.





«Этот праздник напоминает нам о том, как важны сплоченность, взаимное уважение и общие цели для процветания нашего государства. История России знает немало примеров, когда сила духа и единение народов страны помогали преодолеть трудности», — говорится в сообщении министра, опубликованном в телеграм-канале.





Глава Минкультуры отметила, что сегодня чествуют героев, которые отстаивали независимость и свободу Родины, а также всех, кто вносит свой вклад в укрепление мира.





«Культура всегда была и остается мостом, который сближает людей. В этот знаменательный день мы с особой благодарностью вспоминаем тех, кто объединяет нас через искусство, творчество и традиции», — сказала Ольга Любимова.





Министр выразила уверенность в том, что дух единства и взаимопомощи будет помогать строить будущее, основанное на уважении к прошлому и гордости за настоящее.





«Пусть этот праздник вдохновляет каждого на добрые дела и новые свершения на благо Отечества!» — сказала Ольга Любимова.









Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой