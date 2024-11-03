В Академии творческих индустрий «Меганом» стартовал финальный модуль программы «Капитаны культуры»

1 ноября в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») стартовал заключительный в текущем году модуль флагманской программы «Капитаны культуры», сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ».





На площадке Академии собрались управленцы из разных регионов, чтобы за пять дней обучения отработать стратегии для повышения эффективности культурных организаций. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ.





«Вместе с программой «Капитаны культуры» мы запускаем серьезный процесс по работе с кадрами сферы культуры на местах. Директора ДК, музеев и галерей, руководители творческих объединений — это особая категория управленцев, и их работа требует специфического подхода. В процессе обучения по программе они не только прокачивают знания, осваивают управленческие навыки и современные подходы, но и обмениваются опытом и погружаются в общий культурный контекст», — поделилась Ксения Артемьева, руководитель арт-кластера «Таврида».





Программа включает два потока, состоящих из очных модулей. Участниками второго потока программы стали порядка 125 представителей организаций, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, сотрудники некоммерческих и коммерческих организаций и творческих объединений, а также профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.





Первый модуль, прошедший в сентябре, был посвящен обучению таким методам, как управление изменениями, а также стратегическому мышлению и повышению лидерских качеств. Завершив модуль, участники продолжили подготовку собственных планов развития и проектов преобразований для своих учреждений при поддержке экспертов.





Заключительный этап обучения, который продлится до 6 ноября, сосредоточен на освоении методов ситуационного управления и новых инструментов для планирования и распределения ресурсов. По завершении модуля участники представят проекты, направленные на усовершенствование работы своих организаций в культурной сфере.









Фото: Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»