В Забайкалье впервые прозвучит симфония «Русскому Донбассу»

В День народного единства в Чите впервые будет исполнена симфония «Русскому Донбассу» для симфонического оркестра, хора и солирующей скрипки, пишет «Российская газета».





Написал симфонию Алексей Сергунин — молодой композитор и пианист, лауреат Конкурса имени С.В. Рахманинова, автор оперы «Доктор Гааз», электробалета «Пугачевъ», музыки к фильму «Ван Гоги». К работе над симфонией о Донбассе он приступил в прошлом году.





«Мне удивительно, что за все это время так и не появилось симфонического полотна, которое бы хоть вскользь, хотя бы из уважения упомянуло тот крест, который сейчас несут на себе наши соотечественники», — написал Сергунин в своем посте в соцсети.





Всего в концерте-симфонии четыре части: гимн шахтерам Донбасса, гимн военным, «Чакона» (посвящение Петру Лундстрему, исполнявшему Чакону Баха во время обстрела в Донецке) и последняя часть — образ будущего.





За дирижерский пульт встанет автор. Солист — Петр Лундстрем (скрипка).





Также в День народного единства на сцену Забайкальской филармонии выйдет Академический Большой хор «Мастера хорового пения».









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