Свыше 200 площадок столицы примут участие в «Ночи искусств»

3 ноября, в воскресенье, в Москве откроется ежегодная акция «Ночь искусств», к которой присоединятся более 200 городских площадок, передает ТАСС.





В рамках акции москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в самых разных мероприятиях: их ждут концерты, экскурсии, поэтические чтения, выставки, музыкальный круиз.





Наталья Сергунина, заммэра столицы, отметила, что особенностью акции станет сочетание разных стилей и эпох; столичные режиссеры, композиторы и артисты представят современные интерпретации произведений классиков.





Также заммэра добавила, что некоторые культурные и общественные пространства присоединятся к акции впервые. Это, например, центр «Зотов» и кинотеатр «Ангара» (сеть «Москино»). Всего будет организовано более трехсот событий на более чем двухстах площадках, говорится в сообщении.









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