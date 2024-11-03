Норильский театр драмы приурочит новый спектакль ко Дню народного единства

03.11.2024

Норильский театр драмы приурочит новый спектакль ко Дню народного единства
Специально ко Дню народного единства Норильский Заполярный театр драмы поставил спектакль «Караван-сарай», где вместо актеров на сцену выйдут представители 18 национально-культурных объединений Норильска, передает ТАСС. 

Завлит театра Лада Шебеко рассказала о новой постановке: «Режиссер Тимур Файрузов вместе с представителями национальных диаспор Норильска подготовил спектакль, в котором прозвучат и личные истории, рассказы о наиболее памятных событиях, и народные обряды, традиции, мелодии, игры, песни. Такой диалог — серьезная душевная и творческая работа и для тех, кто выступает, и для тех, кто слушает».

При этом в театре пояснили: на Основной сцене, где пройдет спектакль, выстроено два полукруга — полукруг зрительских рядов и полукруг сцены. Это сделано для того, чтобы таким образом «состоялся круг общения». 


Фото: Pixabay.com