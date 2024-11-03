Норильский театр драмы приурочит новый спектакль ко Дню народного единства

Специально ко Дню народного единства Норильский Заполярный театр драмы поставил спектакль «Караван-сарай», где вместо актеров на сцену выйдут представители 18 национально-культурных объединений Норильска, передает ТАСС.





Завлит театра Лада Шебеко рассказала о новой постановке: «Режиссер Тимур Файрузов вместе с представителями национальных диаспор Норильска подготовил спектакль, в котором прозвучат и личные истории, рассказы о наиболее памятных событиях, и народные обряды, традиции, мелодии, игры, песни. Такой диалог — серьезная душевная и творческая работа и для тех, кто выступает, и для тех, кто слушает».





При этом в театре пояснили: на Основной сцене, где пройдет спектакль, выстроено два полукруга — полукруг зрительских рядов и полукруг сцены. Это сделано для того, чтобы таким образом «состоялся круг общения».









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