Музей Победы объявил II Международный конкурс для молодых художников

Музей Победы дал старт II Международному открытому конкурсу «Вернисаж Победы». Творческое состязание для молодых профессиональных художников приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба музея.





«Тема конкурса в этом году — 80-летие Победы сквозь призму искусства. Музей предлагает молодым авторам показать свое представление о героическом, судьбоносном для всего мира времени», — подчеркнули в пресс-службе.





К участию допускаются профессиональные художники и студенты творческих вузов и училищ России старше 18 лет. Конкурс включает три номинации: живопись, графика и скульптура. Принимаются работы в различных техниках и форматах.





Произведения должны быть посвящены событиям и участникам Великой Отечественной войны и отражать взгляд автора, его чувства. Работы в цифровом формате необходимо отправить до 15 марта 2025 года.





Жюри определит лучшие произведения, соответствующие тематике конкурса. Подлинные картины победителей будут представлены на масштабной художественной выставке в Музее Победы на Поклонной горе, которая откроется к 9 Мая.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы