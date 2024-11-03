Музей Победы объявил II Международный конкурс для молодых художников

03.11.2024

Музей Победы объявил II Международный конкурс для молодых художников
Музей Победы дал старт II Международному открытому конкурсу «Вернисаж Победы». Творческое состязание для молодых профессиональных художников приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба музея.

«Тема конкурса в этом году — 80-летие Победы сквозь призму искусства. Музей предлагает молодым авторам показать свое представление о героическом, судьбоносном для всего мира времени», — подчеркнули в пресс-службе.

К участию допускаются профессиональные художники и студенты творческих вузов и училищ России старше 18 лет. Конкурс включает три номинации: живопись, графика и скульптура. Принимаются работы в различных техниках и форматах.

Произведения должны быть посвящены событиям и участникам Великой Отечественной войны и отражать взгляд автора, его чувства. Работы в цифровом формате необходимо отправить до 15 марта 2025 года. 

Жюри определит лучшие произведения, соответствующие тематике конкурса. Подлинные картины победителей будут представлены на масштабной художественной выставке в Музее Победы на Поклонной горе, которая откроется к 9 Мая. 


Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы