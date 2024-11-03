Музей Востока представил программу «Школы юного востоковеда»

В Музее Востока проходят занятия для детей и подростков по программе «Школы юного востоковеда», где будут организованы кружки и лекции, знакомящие с историей и культурой Востока, сообщает Минкультуры России в официальном ТГ-канале.





Программы ориентированы на разные возрастные группы и позволяют детям познакомиться с каждым разделом экспозиции музея.





Для учащихся двух начальных классов создан кружок «Золотой карп», рассчитанный на первое знакомство с музеем. Ребята из третьих и четвертых классов могут посещать кружок «Красный феникс», сосредоточенный на изучении этнографии Востока.





Для учеников пятых-шестых классов — программа «Белый журавль», которая знакомит с историей искусства Востока. Дополнительно для дошкольников и младших школьников предлагаются отдельные циклы лекций.





Программы также подготовлены для подростков: лекции «Культура и искусство Крыма» и «Современное искусство регионов России».









Фото: скриншот Youtube