Всероссийская «Театрально-концертная неделя» пройдет в федеральных филармониях

03.11.2024

Всероссийская «Театрально-концертная неделя» пройдет в федеральных филармониях
С 4 по 8 ноября пройдет «Театрально-концертная неделя», организованная Министерством культуры РФ и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает Минкультуры России.

Мероприятия в рамках акции проходят один раз в квартал, проект продлится до конца текущего года. Участникам специальной военной операции, а также их семьям предоставляется возможность бесплатного посещения концертов и театральных постановок по специальным квотам.

Список театров и филармоний, участвующих в акции, включает ведущие федеральные учреждения культуры.


Фото: сайт Минкультуры России