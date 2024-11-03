Всероссийская «Театрально-концертная неделя» пройдет в федеральных филармониях

С 4 по 8 ноября пройдет «Театрально-концертная неделя», организованная Министерством культуры РФ и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает Минкультуры России.





Мероприятия в рамках акции проходят один раз в квартал, проект продлится до конца текущего года. Участникам специальной военной операции, а также их семьям предоставляется возможность бесплатного посещения концертов и театральных постановок по специальным квотам.





Список театров и филармоний, участвующих в акции, включает ведущие федеральные учреждения культуры.









Фото: сайт Минкультуры России



