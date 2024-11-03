Всероссийская «Театрально-концертная неделя» пройдет в федеральных филармониях

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры России.
Это первое симфоническое сочинение, посвященное событиям, связанным с СВО.
В рамках акции москвичей и гостей города ждут концерты, экскурсии, поэтические чтения, выставки, муз...
В постановке задействованы национально-культурные объединения Норильска.
3 ноября певцу и композитору могло исполниться 75 лет.
Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры России.
Это первое симфоническое сочинение, посвященное событиям, связанным с СВО.
В рамках акции москвичей и гостей города ждут концерты, экскурсии, поэтические чтения, выставки, муз...
В постановке задействованы национально-культурные объединения Норильска.
3 ноября певцу и композитору могло исполниться 75 лет.
К участию допускаются профессиональные художники и студенты творческих вузов и училищ России старше ...
В рамках акции военные и члены их семей смогут бесплатно посещать концерты и театральные постановки.
Цикл лекций ориентирован на группы от дошкольного до подросткового возраста.
Государственный Русский музей представил около 50 экспонатов из своей коллекции.
Режиссер-постановщик Константин Хабенский охарактеризовал постановку как спектакль «о таком обычном ...
Мероприятия, посвященные юбилею драматурга, состоятся 3 ноября.
Таиландские гастроли уже становятся традицией — в 2023 году коллективы выступали в Бангкоке.
В этом году фестиваль мультимедийного искусства приурочен ко Дню народного единства.
В рамках семинара выступила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жан...
Как сообщила министр, работа в этом направлении идет очень активно.
В конкурсе приняли участие более 800 детей из разных регионов страны.
Школа после капитального ремонта получила новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура».
Главный приз получил каталог «Шедевры Российской государственной библиотеки», подготовленный коллект...
Европы нет без русской культуры, считает всемирно известный режиссер.
Начальные четыре эпизода сервис представит 2 ноября в 22:00. Следующие шесть — 30 ноября.
03.11.2024