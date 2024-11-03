В Михайловском замке открылась выставка к 200-летию императрицы Марии Александровны

В Михайловском замке Русского музея посетители смогут увидеть выставку, организованную к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны. Экспозиция создана при участии Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и поддержке Министерства культуры России, сообщается в ТГ-канале Государственного Русского музея.





Как сообщает пресс-служба музея, выставка раскрывает не только биографию супруги Александра II Марии Александровны (1824-1880), но и ее вклад в служение России.





В экспозиции будут представлены произведения искусства из собраний Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России, а также частных коллекций. Русский музей представит около 50 экспонатов, включая работы таких мастеров, как Илья Репин, Иван Крамской, Василий Садовников и Алексей Боголюбов.









Фото: скриншот Youtube