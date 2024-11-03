100-летие со дня рождения Леонида Зорина отмечают в Переделкине

В Переделкине 3 ноября, в день рождения автора «Покровских ворот», пройдет цикл мероприятий под названием «Эпоха Зорина. 100 лет», сообщает «Театрал».





Начнут программу мероприятий круглый стол и презентация книг «Интеллектуал на рандеву с историей. К 100-летию Л.Г. Зорина». Главный редактор издательства «НЛО» Ирина Прохорова представит сборник прозы, драматургии и воспоминаний Леонида Зорина, а также переизданные «Зеленые тетради» — дневники драматурга. В мероприятии примут участие историк литературы, сын драматурга Андрей Зорин, режиссер Кирилл Вытоптов, драматург Екатерина Троепольская.





Также в этот день запланирована дискуссия «Откровенный разговор. Продолжение», в ходе которой поговорят об одной из ранних пьес Зорина — производственной драме «Откровенный разговор». Современные драматурги и театроведы обсудят такие вопросы, как трансформация жанра производственной пьесы и преемственность между двумя поколениями драматургов.





Завершит цикл спектакль «Вдогонку за последней строкой» по мотивам неоконченной пьесы Леонида Зорина. Финальный вариант текста собрал Андрей Зорин, который перед началом спектакля расскажет о замысле и работе над драмой.





Леонид Зорин (1924–2020) — писатель, поэт, переводчик, драматург и сценарист, автор пьес «Варшавская мелодия», «Покровские ворота», «Царская охота», «Незнакомец», «Дион».