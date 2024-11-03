В Паттайе выступили с концертом «Хор Турецкого» и «Сопрано»

В субботу, 2 ноября, Российские арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано» открыли гастроли в Юго-Восточной Азии, выступив с концертом в Паттайе (Таиланд).





В рамках концертной программы Unity Songs прозвучали русские романсы «Очи черные» и «Дорогой длинною», песни «Катюша», «Смуглянка», «Казаки в Берлине».





Концерт собрал более 400 зрителей, которые тепло встретили песни «Березы» группы «Любэ», «Звезда по имени Солнце» группы «Кино», «Калинку» Ивана Ларионова, «Течет река Волга» Льва Ошанина и другие известные музыкальные композиции.





Гастроли «Хора Турецкого» и «Сопрано» в Таиланде уже становятся традицией — в 2023 году коллективы выступали в Бангкоке.





«Нас понимают не только соотечественники, — рассказал ТАСС основатель и продюсер арт-групп Михаил Турецкий. — Мы продумываем программу так, чтобы ее понимали все. Сегодня было еще теплее, чем в прошлом году, еще больше эмоций. О нашей дружбе теперь будут говорить все. Юго-Восточная Азия поддерживает Россию. Мы вместе, и мы будем вместе всегда».





Также хормейстер напомнил слова Владимира Путина о том, что через культуру мы можем рассказать всему миру правду о России.









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