В Северной столице школьники из Мариуполя и Курской области посетят девятое «Чудо света»

Ежегодный фестиваль «Чудо света» в Петербурге проходит с 2 по 4 ноября и в этом году приурочен ко Дню народного единства. Его гостями стали школьники из Курской области и города-побратима Петербурга — Мариуполя, передает «Российская газета».





Фестиваль мультимедийного искусства проходит в Петропавловской крепости, ставшей гигантским пространством под открытым небом для демонстрации цифровых инсталляций. С помощью световых и лазерных технологий диджитал-художники создают картины, рассказывающие об истории Петербурга.





Красочные проекции сопровождаются разножанровой музыкой — от фольклора до оперной классики и от барабанных ритмов древности до треков, созданных с помощью ИИ.





По словам организаторов, на шоу «Чудо света» побывают 36 детей из Курской области и 27 ребят из Мариуполя, приехавшие на осенние каникулы в Петербург.





Фестиваль, организованный комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, ежегодно проводится с 2016 года — в этом году он девятый по счету.









Фото: скриншот Youtube