Ольга Любимова обсудила развитие российско-китайского кинопроизводства

В интервью журналисту Павлу Зарубину министр культуры России Ольга Любимова рассказала о перспективах российско-китайских кинопроектов, сообщается в ее ТГ-канале.





Работа в этом направлении идет очень активно. По словам Любимовой, инициативы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина послужили значительным стимулом для развития этого сотрудничества.





«Хотим пригласить китайских кинематографистов в Россию, чтобы показать и уникальное пространство Москино, и наши фантастические природные локации. В ближайшем будущем создадим «дорожную карту», — поделилась министр культуры.





Любимова также подчеркнула важность этого сотрудничества в свете создания Евразийской киноакадемии и Открытой Евразийской кинопремии, где Китай стал первым подтвержденным партнером. Первую церемонию награждения планируется провести в следующем году.





Также темой разговора стала инициатива проведения конкурса «Интервидение».





Интервью с Ольгой Любимовой будет опубликовано на канале «Россия 1» и в ТГ-канале Павла Зарубина.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой