В Москве состоялся V Всероссийский форум «Народы России»

В преддверии Дня народного единства в России состоялся форум «Народы России», посвященный вопросам укрепления гражданской идентичности и национального единства, сообщается на сайте Минкультуры России.





Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, приветствуя участников форума в канун Дня народного единства, отметил: «Для нас с вами это, по сути, профессиональный праздник. Вся наша совместная деятельность направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, единства многонационального народа нашей великой страны. Я желаю вам профессиональных успехов, а всем гражданам — мира, здоровья и благополучия».





В рамках Всероссийского семинара-совещания по вопросам реализации государственной национальной политики «Народы России» статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева рассказала о ходе выполнения в регионах плана мероприятий по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, о ближайших задачах, а также о проектах по сохранению единого культурного пространства страны.





«Деятельность министерства, региональных ведомств и всех учреждений культуры направлена на сохранение и укрепление традиционных российских ценностей, культурного суверенитета и противодействие деструктивной идеологии. Самобытность и уникальность культур народов Российской Федерации — это наше богатство и неисчерпаемый источник, питающий духовные корни нации. Единый, консолидированный подход к решению вопросов государственной национальной и культурной политики позволит нам достойно ответить на все вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся», — заключила Жанна Алексеева.





В течение двух дней представители государственной и муниципальной власти, общественных организаций обсуждали актуальные вопросы в области национальной политики в условиях современных вызовов. Мероприятие также позволило участникам повысить профессиональные компетенции.









Фото: сайт Минкультуры России