Школа вокала ЦДКЖ выступила на 37-м фестивале «Москва верит талантам»

На 37-м Международном фестивале-конкурсе «Москва верит талантам», прошедшем 29–30 октября в столице, участники школы «Стихия голоса» при Центральном доме культуры железнодорожников удостоились восьми дипломов лауреата первой степени и семи дипломов лауреата второй степени, сообщает пресс-служба ЦКДЖ.





В конкурсе приняли участие более 800 детей, представляющие разные регионы России, включая Якутию, Ставропольский и Краснодарский края, Южно-Сахалинск, Читу, Новый Уренгой, Ленинградскую область а также Москву и Подмосковье. Под руководством Владиславы Соловьевой школа вокала ЦДКЖ подготовила 15 номеров, охватывающих разные жанры и стили — от блюза до современного фолк-рока.





На фестивале выступили 12 солистов школы: Анастасия Ниелина, Алиса Михайлова, Екатерина Балабанова, Надежда Строкова, Екатерина Порваткина, Александра Калашникова, Александра Скрипкина, Ярослава Соловьева, Василина Ружьева, Мария Мурзова, Ярослава Ружьева, Альбина Мухаметзянова, а также дуэт «Золото огня» в составе Екатерины Балабановой и Надежды Строковой.





Два специальных приза фестиваля достались воспитанникам школы: Екатерина Балабанова, представлявшая на гала-концерте школу вокала ЦДКЖ, была отмечена за артистизм, а Александра Скрипкина получила награду за лучший сценический образ и костюм.





Кроме того, специальный диплом за вклад в развитие детского творчества был присужден художественному руководителю школы Владиславе Соловьевой, также она была отмечена Благодарственным письмом за успешную подготовку участников к конкурсу.





Мероприятие прошло при поддержке СПБ ЦДПО «Образовательный проект RAZVIUM» и информационной поддержке столичного департамента культуры.









Фото: Предоставлено пресс-службой ЦКДЖ