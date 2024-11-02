Ольга Любимова посетила обновленную детскую музыкальную школу в Железноводске

Министр культуры России Ольга Любимова вместе с главой Железноводска Евгением Бакулиным посетила детскую музыкальную школу города, где провела осмотр обновленного учреждения. В рамках нацпроекта «Культура» школа была капитально отремонтирована и получила новое оборудование, сообщила в своем ТГ-канале министр.





«Появился хореографический зал и кабинеты для занятий отделения ударных и духовых инструментов. В этом году школа получила музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы», — поделилась Любимова.





На сегодняшний день в школе обучаются 280 детей, включая 19 учеников, которые занимаются в недавно открытых отделениях. В образовательном учреждении работают 18 преподавателей, при этом 13 из них имеют высшую категорию.





Как рассказала министр культуры, большинство преподавателей — выпускники школы, и они могут по праву считать себя преемниками тех, кто ее создавал.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой