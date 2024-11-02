В столице наградили победителей конкурса «Просвещение через книгу»

В Москве состоялось награждение лауреатов XIX конкурса «Просвещение через книгу», передает «Российская газета».





На конкурс в этом году поступило 160 заявок. География конкурса охватила регионы Российской Федерации, Белоруссию, Узбекистан, Эстонию, Польшу. По итогам определены победители и лауреаты в 12 номинациях.





Главный приз получил каталог «Шедевры Российской государственной библиотеки», подготовленный коллективом «Ленинки». По словам руководителя проекта Вадима Дуды, издание представляет опыт визуального осмысления книжных богатств Российской государственной библиотеки, ведущей свою историю от коллекции графа Н. Румянцева.





В число книг-лауреатов также вошли издания, посвященные СВО. Так, обладателями второй премии стали сборник стихов «Голос фронта» Сергея Лобанова (номинация «Лучшая поэтическая книга») и биография Героя России протоиерея Михаила Васильева (1971–2022), погибшего в Новороссии, — книга «Десантный батюшка» названа в числе лучших в категории патриотических изданий.





Настоящим событием организаторы конкурса назвали монографию Константина Ковалева-Случевского «С нами Бог!», посвященную Александру Суворову. Она заняла первое место в номинации «Лучшая духовно-патриотическая книга».





Лауреатом третьей премии конкурса в своей номинации стал сборник «Николай Бердяев: эпистолярный разговор», включивший переписку философа с Семеном Франком, письма Николая Лосского и другие документы, дающие представление о жизни выдающихся русских мыслителей в изгнании.





Всего в призовом сезоне 2024 года названо 66 лауреатов. Это в том числе книги по истории и краеведению, жизнеописания, публицистика, переиздания русской классики от Пушкина до Шмелева.









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