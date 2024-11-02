Эмир Кустурица назвал русскую культуру главным аргументом в споре с Европой

Сербский режиссер Эмир Кустурица признался, почему русская культура стала для него главным аргументом в споре с теми, кто ее отменил. Об это он рассказал в интервью «Российской газете».





На вопрос, почему, когда весь мир готов прокричать русской культуре «нет», он говорит ей «да», режиссер ответил, что Европу невозможно представить без русских писателей, режиссеров, музыкантов и, наконец, без русского театра, без Москвы и Санкт-Петербурга.





«Но для Европы культура перестала быть аргументом в разговоре о России. Для меня же это самый главный аргумент. И мысль о том, что Европы нет без русской культуры, мне так же приятна, как и слова Рильке, что Россия граничит с Богом», — сказал режиссер.





Однако такой аргумент, как «сила русского оружия», отметил он, ему тоже понятен. «Яснее ясного, что если бы у России оружия не было, то вашей страны уже бы давно не существовало», — заключил Эмир Кустурица.









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