Объявлены номинанты премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского

В 2024 году на премию имени Эдуарда Успенского «Большая сказка» поступило 248 заявок, из которых 176 соответствовали критериям. Премия вручается за литературные произведения для детей в категориях «Сказка» и «Веселый учебник», сообщается на сайте Минкультуры России.





Премия «Большая сказка», основанная в 2020 году в память о писателе Эдуарде Успенском, поддерживает авторов, которые пишут детские художественные и научно-популярные книги, способствующие развитию интереса к чтению у детей до 12 лет. Учредителями выступили Министерство культуры РФ, наследники Успенского, Российская государственная детская библиотека, компания «Чебурашка» и Ассоциация «Растим читателя».





В этом году жюри, рассмотрев 248 заявок, включило в длинный список 17 номинантов в категории «Сказка». В их числе Анастасия Безлюдная с книгой «Тайна пропавших страниц», Жанна Бочманова с произведением «Рита и волшебное яйцо», а также Валентина Дёгтева с «Чудесной мастерской у бобровой запруды» и Александр Киселев, автор «Приключений Храброго Ослика и его друзей».





В категории «Веселый учебник», которая охватывает научно-популярные книги, номинированы 12 авторов, среди них Елена Бурак с книгой «Лицей «Морская миля»», Елена Голованова с произведением «Триста тысяч узелков. Как я прочитал ковер» и Юлия Папкина с книгой «Коля в Третьяковской галерее».





Финальный список номинантов объявят 1 декабря, а победители будут награждены 6 декабря на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction № 26, которая пройдет в Московском Гостином дворе.









Фото: сайт Минкультуры России