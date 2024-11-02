В Библиотеке иностранной литературы завершилась Международная школа послов культуры СНГ

В Москве на базе Библиотеки иностранной литературы при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ прошла Международная школа послов культуры, объединившая молодых специалистов в области культуры из стран Содружества. Об этом сообщает Минкультуры России.





Ключевым событием школы стал марафон «Культурное наследие с местным колоритом», где были представлены работы, посвященные национальным объектам культурного наследия.





Участниками марафона стали представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России, прошедшие отбор по результатам конкурса «Нити культуры».





Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин передал участникам приветственное послание от статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Жанны Алексеевой, в котором, в частности, отмечено: «Задача сохранения культурного наследия лежит в основе дальнейшего развития общества. Отрадно, что студенты, молодые специалисты библиотек и музеев стран СНГ принимают активное участие в вопросах защиты и продвижения объектов местного культурного наследия. Ваша увлеченность в изучении истории, традиций и культуры своей малой Родины — важный шаг в деле сохранения исторической памяти».





Кузьмин в свою очередь подчеркнул высокий уровень представленных работ, отметив, что авторы не только сохраняют культурное наследие своего региона, но и используют русский язык для представления своих проектов. Он выразил признательность участникам за их открытость и смелость, отметив, что марафон помогает объединить ресурсы для реализации совместных культурных проектов.





Марафон дополнила концертная программа — музыкальные композиции исполнили студенты Московского государственного института культуры.









Фото: сайт Минкультуры России