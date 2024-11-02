В Мариинском театре пройдет концерт к 95-летию Александры Пахмутовой

5 ноября в Санкт-Петербурге в Концертном зале Мариинского театра состоится премьера трехчастного концерта для фортепиано с оркестром, посвященного празднованию 95-летнего юбилея композитора Александры Пахмутовой, сообщает пресс-служба Тюменского филармонического оркестра.





Концерт создан по инициативе композитора Игоря Холопова и пианиста Александра Гиндина. Композиция, вдохновленная творчеством Пахмутовой, включает три части: «Сны Орфея», «Облака» и «Хоровод».





Художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник выступит дирижером этого концерта. Творческое сотрудничество композитора с дирижером продолжается с 2010 года, когда Пахмутова посвятила Медянику элегию для скрипки под названием «Обнаженное сердце», впервые представленную на сцене Московского международного Дома музыки.





На протяжении своей карьеры Медяник исполнял музыку Пахмутовой как с симфоническими, так и с народными коллективами, часто сотрудничая с такими известными артистами, как Василий Ладюк, Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева.





В программу войдут «Русская сюита», увертюра «Юность», Концерт для трубы с оркестром с участием солиста Кирилла Солдатова. Кульминацией станет Концерт для фортепиано с оркестром «Отзвуки», основанный на семи песнях Пахмутовой, включая знаменитую «Мелодию», «Беловежскую пущу», «Нежность». В концерте примут участие Тюменский филармонический оркестр и Александр Гиндин.





Программа также будет представлена 9 ноября в Тюменской филармонии, в день рождения Пахмутовой, где прозвучат те же произведения, что и в Мариинском театре.









Фото: Предоставлено пресс-службой Тюменского филармонического оркестра