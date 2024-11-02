Фестиваль «Многонациональный Петербург» откроется в преддверии Дня народного единства

На площадке музейно-выставочного центра «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге стартует музыкальный фестиваль «Многонациональный Петербург», который знакомит посетителей с культурным разнообразием народов, населяющих город, передает ТАСС.





В течение пяти дней выступят более 20 любительских коллективов, представляющих традиционную культуру народов России. Вход на все концерты будет бесплатным, при поддержке городского комитета по культуре и Санкт-Петербургского Дома национальностей.





На фестивальной сцене выступят грузинский ансамбль «Сихарули», белорусский коллектив «Ретро хит», азербайджанский танцевальный ансамбль «Хазар», армянский ансамбль «Амберд» и эстонский фольклорный коллектив «Нээво».





Также среди участников — лауреат Международного конкурса «Планета искусств» корейский ансамбль «Ариран», немецкий ансамбль «Лебенсфройде», финно-угорская вокальная группа Talomerkit. Коллективы, представляющие различные регионы России, также примут участие в фестивале: дагестанский ансамбль «Ритмы гор», удмуртский «Невский италмас», башкирский «Ирандек», якутский инструментальный ансамбль «Доуран», калмыцкий «Байн цаг», бурятский коллектив «Ая-ганга», осетинский танцевальный ансамбль «Иристон» и татарский фольклорный коллектив «Акчарлак».





На фестивале выступят и ведущие артисты «Петербург-концерта». Ансамбль «Бис-квит», удостоенный звания «Посол русской культуры», представит зрителям музыкальную программу с произведениями разных народов. Государственный ансамбль «Барыня» исполнит танцы разных культур, а ансамбль национальных инструментов «Эссе-квинтет» представит оригинальные обработки народной музыки разных стран. Солисты ансамбля «Атаман» исполнят народные казачьи песни, а в программе ансамбля «Рождество» прозвучат народные мелодии и музыкальные композиции эпохи Петра I.





Среди выступающих солистов — заслуженная артистка России Марина Цхай, известная исполнительница русских песен Надежда Фадеева и лауреат всероссийских и международных конкурсов из Абхазии Ана Агрба.









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