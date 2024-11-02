Ольга Любимова обсудила с министрами культуры СКФО реализацию нацпроекта «Культура»

В Ставропольском крае состоялся рабочий визит министра культуры России Ольги Любимовой, на котором обсуждались результаты реализации нацпроекта «Культура», близящегося к завершению после пяти лет активной работы, сообщила в своем ТГ-канале Любимова.





Тысячи культурных учреждений получили обновление. В них созданы все необходимые условия для досуга, образования и реализации творческих идей.





«В рамках нацпроекта модернизируются крупные объекты отрасли. Ремонтируются дома культуры и детские школы искусств, создаются модельные библиотеки. Выполнен план по виртуальным концертным залам и автоклубам. Оснащаются музеи, ДШИ и театры. Создаются инклюзивные творческие лаборатории. На базе модельных библиотек появляются точки концентрации талантов «Гений места», — рассказала министр.





В рамках федерального проекта «Творческие люди» акцент делается на поддержку творческих инициатив. В текущем году в СКФО денежные поощрения получили 48 лучших работников культуры и 17 учреждений отрасли. В округе зарегистрировано более 24 тысяч волонтеров культуры.





Ольга Любимова поблагодарила коллег за сотрудничество и постоянный обмен мнениями, а также пожелала успехов в дальнейшей работе.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой