В Еврейском музее открывается выставка о Любови Поповой

Еврейский музей и центр толерантности представляют первую монографическую выставку о художнице русского авангарда Любови Поповой, которая организована совместно с Государственной Третьяковской галереей и посвящена памяти исследовательницы русского авангарда Ирины Прониной, сообщает пресс-служба ВТБ.





Выставка «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924» пройдет с 3 ноября по 27 февраля 2025 года при поддержке ВТБ.





Это событие является первой монографической выставкой художницы в Москве за последние 35 лет. Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, отметила значимость выставок, которые позволяют глубже понять творчество выдающихся мастеров.





«За время сотрудничества с Еврейским музеем и центром толерантности мы поддержали ряд монографических выставок, посвященных выдающимся творцам, среди которых Марк Шагал, Франц Кафка, Исаак Левитан. Мы ценим неординарный подход музея к организации выставочного пространства, он позволяет по-новому открыть для себя личность, тему или эпоху, которой посвящена экспозиция, и делает знакомство с выставочным объектом интереснее», — отметила Кочнева.





Экспозиция делится на семь залов, где представлены произведения живописи и графики Поповой, а также работы ее учителей и единомышленников. В отдельных пространствах собраны материалы, отражающие личную жизнь и профессиональную деятельность художницы.





В основных залах выставки можно увидеть зарисовки из поездок по Российской империи, Италии и Франции, а также кубофутуристические работы, супрематические эксперименты и произведения из цикла «Живописная архитектоника». Особо интересным представляется зал, посвященный текстильному дизайну — наиболее продуктивному периоду ее творчества.





В общей сложности в экспозиции будет собрано более 280 произведений, включая работы таких художников, как Пабло Пикассо, Казимир Малевич и Варвара Степанова, а также эскизы тканей и редкие биографические документы, многие из которых показываются впервые.





Публичная программа, организованная в сотрудничестве с Третьяковской галереей, будет проходить на площадках обоих музеев и завершится в феврале 2025 года международной научной конференцией, посвященной Любови Поповой и ее современникам.





ВТБ на протяжении многих лет старается поддерживать культурные инициативы в рамках своей программы «Культурная страна», сотрудничая с ключевыми культурными учреждениями России и реализуя собственные проекты в области искусства.



