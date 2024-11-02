В Москве состоялось прощание с заслуженной артисткой РФ Татьяной Ивановой

Школа после капитального ремонта получила новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура».
Главный приз получил каталог «Шедевры Российской государственной библиотеки», подготовленный коллект...
Европы нет без русской культуры, считает всемирно известный режиссер.
Начальные четыре эпизода сервис представит 2 ноября в 22:00. Следующие шесть — 30 ноября.
В этом году жюри рассмотрело 248 заявок, из которых 176 соответствовали критериям.
Школа после капитального ремонта получила новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура».
Главный приз получил каталог «Шедевры Российской государственной библиотеки», подготовленный коллект...
Европы нет без русской культуры, считает всемирно известный режиссер.
Начальные четыре эпизода сервис представит 2 ноября в 22:00. Следующие шесть — 30 ноября.
В этом году жюри рассмотрело 248 заявок, из которых 176 соответствовали критериям.
Тысячи культурных учреждений получили обновление.
В рамках марафона музыкальные композиции исполнили студенты Московского государственного института к...
Дирижером выступит художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.
В течение пяти дней выступят более 20 любительских коллективов, представляющих традиционную культуру...
Выставка «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924» организована совместно с Государственно...
Очные слушания прошли под председательством директора Департамента музеев и поддержки циркового иску...
Церемония прошла в похоронном доме Хованский.
Сольные партии в программе исполнит пианистка Елизавета Леонская, неоднократно выступавшая с маэстро...
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В программу вошли народные песни разных российских регионов, авторские произведения, а также инструм...
Проект предлагает детям в игровом формате познакомиться с основными темами музейной экспозиции.
Русский балет по праву является одним из главных символов нашего культурного наследия, отметила мини...
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что финансирование позволит построить и модернизиро...
Фестиваль проходит в Великом Новгороде с 31 октября до 4 ноября.
Народный артист России поздравил смотр с 30-летием и пожелал ему процветания.
02.11.2024