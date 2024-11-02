В Москве состоялось прощание с заслуженной артисткой РФ Татьяной Ивановой

02.11.2024

В Москве состоялось прощание с заслуженной артисткой РФ Татьяной Ивановой
В Москве простились с заслуженной артисткой России Татьяной Ивановой, скончавшейся 28 октября. Церемония прощания прошла в похоронном доме Хованский, передает «Культуромания».

Татьяна Иванова окончила Школу-студию МХАТ и затем служила в Тбилисском театре имени Грибоедова, в Московском областном театре «Мособлдрама» в Ногинске.

Среди ее театральных работ — роли в спектаклях «Кадриль», «Три безумных дня в Париже», «Развод по-русски».

Широкой аудитории Татьяна Иванова запомнилась по телесериалам, среди которых «Склифосовский», «Версия», «Зинка-москвичка» и «Пятая стража».


Фото: Pixabay.com